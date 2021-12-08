Устроивший стрельбу в московском МФЦ объяснил, почему открыл огонь

Сергей Глазов рассказал, почему открыл огонь по посетителям московского МФЦ днем 7 декабря. Он уточнил, что сделал это после требования сотрудников надеть маску.

Его слова процитировал один из членов ОНК, который посетил мужчину в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче. Стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать. Я в эти санитарные правила не верю», — заявил Глазов.

Во время встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы Глазов признал свою вину в случившемся. Он рассказал, что раньше служил подполковником в Службе внешней разведки. Оттуда он был уволен в 2009 году, однако отказался сдавать свое оружие.

В результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» погибли два человека. Пострадали еще четверо — среди них оказалась 10-летняя девочка. По предварительной информации, подозреваемый открыл огонь из охолощенного австрийского пистолета, который самостоятельно переделал в боевой. Оружие не было на него зарегистрировано.

СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Задержать нападавшего помогал актер Илья Артамонов — он подробно рассказал «360» о первых минутах после начала стрельбы в МФЦ.