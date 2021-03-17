Часть фронтона мельницы Гергардта, которая входит в состав музея-панорамы «Сталинградская битва», обрушилась днем 16 марта. Волгоградская прокуратура начала проверку.

«Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-заповедника „Сталинградская битва“», — приводит РИА «Новости» слова старшего помощника прокурора региона взаимодействию со СМИ Оксаны Чередининой.

Ранее местные СМИ писали, что фронтон обрушился из-за сильного ветра.

«Сохранение руин — работа в некоторых случаях даже более сложная, чем реставрация зданий для последующего использования. Нередко приходится слышать, мол, они же и так руины, зачем с ними еще что-то делать? К сожалению, из-за подобного невежественного мнения людей, распределяющих финансы, мы можем очень скоро лишиться еще одной страницы своей истории», — написал на своей странице в Facebook руководитель регионального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Валерий Котельников.

Источник фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что при восстановлении Сталинграда после войны в качестве памятников решили оставить три здания в том виде, в котором они остались после Сталинградской битвы. Это руины мельницы Гергардта, дома директора завода «Баррикады» и лаборатории завода «Красный Октябрь». В мельницу попала бомба.

Накануне вечером в Татарстане дотла сгорел памятник воину-освободителю, который сделали из огнеупорных полимеров. Его подожгли подростки. Камера видеонаблюдения сняла акт вандализма. СК завел уголовное дело.