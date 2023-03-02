Спецоперация 02 марта 2023, 15:04 ВСУ потерпели серьезное поражение под Угледаром Минобороны сообщило о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии российской группировки войск «Восток» привели к комплексному огневому поражению подразделений украинской армии под Угледаром. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что также разбиты оказались войска противника в около сел Малая Токмачка и Каменского в Запорожской области.

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«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях <...> нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на этих участках проведения специальной военной операции украинские военные потеряли до 80 человек, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.