Мейн-куны выживали как могли. Питавшихся трупом умершей хозяйки котов спасли волонтеры

Более 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки в Батайске. Изголодавшихся кошек забрала соседка, которая начала их продавать. Оставшихся забрали волонтеры и передали в приют. Хозяйка приюта Алена Кравцова рассказала «360», что все это произошло еще три месяца назад.

На видео показано, в каких условиях содержались кошки в хлеву, куда их забрала соседка погибшей. Оттуда семь кошек вывезли в клинику. Одна там уже погибла. Трех кошек волонтеры вывезли в приют Алены Кравцовой. Она рассказала, что все это произошло еще весной.

«Это все произошло не вчера и не неделю назад. Это все случилось еще три месяца назад. Нам еще тогда позвонили и рассказали об этой истории. Просто позвонила подписчица, и мы тогда ее слова не восприняли всерьез. Она сказала, что умерла хозяйка, остались кошки, но она при этом не назвала ни породу, ни количество — ничего», — рассказала хозяйка приюта.

Кошек было действительно много, но их точное количество Кравцовой неизвестно. Кто их обнаружил, она тоже не знает. Но сначала их забрала соседка и поселила в хлеву.

«Они жили в хлеву, она их пристраивала. По словам подписчицы, которая к нам обратилась, женщина большую часть животных продала за 1000–2000 рублей. Раздала за небольшие деньги, скажем так. И когда они начали умирать, в плохом состоянии, на плохом корме, я обратилась к волонтерам с просьбой их пристроить», — рассказала Кравцова.

Хозяйка приюта показала на фотографиях трех мейн-кунов, которые сейчас содержатся у нее.

Три кошки еще остаются в той клинике. И одного одичавшего кота пока не смогли выловить.

Ранее сообщалось, что погибшая женщина занималась разведением кошек непрофессионально. У нее не было родственников, поэтому когда она умерла, об этом стало известно только спустя две недели. Все это время коты подъедали ее труп.