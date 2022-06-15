Два десятка котов питались трупом погибшей хозяйки в Ростовской области

Жительница Батайска разводила кошек на продажу прямо в своей квартире. После ее смерти животные остались запертыми без еды и воды, поэтому ели ее труп. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на хозяйку приюта для бездомных животных «КОТЭдж» Алену.

Она рассказала, что погибшая занималась разведением животных непрофессионально, даже не выполняя необходимые процедуры в ветклинике. У женщины не было родственников, поэтому ее пропажу обнаружили лишь через пару недель.

В квартире погибшей нашли 20 котов породы мейн-кун, которые все это время питались трупом хозяйки. Животные остались живы, но были сильно истощены.

Часть кошек сейчас забрала соседка погибшей, остальных волонтеры поместили в ветклинику из-за проблем со здоровьем.