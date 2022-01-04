Мейн-куна выбросили в Москве умирать на морозе

Домашний мейн-кун оказался больше не нужен хозяевам в Москве и был выброшен на улицу. Как сообщил Telegram-канал «Мослента», на животном остался декоративный ошейник, на котором хозяева написали причину своего поступка.

Надпись гласила: «Тимка — добрый, но ср#т в кровать».

Кота спасла случайная прохожая, она услышала его мяуканье и отвезла в ветеринарную клинику. Тимка отделался лишь отеком лап и скоро, видимо, получит шанс обрести новую семью.

Отметим, что среднерыночная цена на котенка мейн-куна в столице начинается от 30 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске застрелили мейн-куна, хозяин обратился с заявлением в полицию. Следствие возбудило уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».