Против убийцы мейн-куна Джордана возбудили уголовное дело

Против потенциального убийцы кота мейн-куна Джордана возбудили уголовное дело. О том, что следственные действия начались, написали в Telegram-канале «Новости Красноярска».

Дело возбудили по статье № 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», виновника начали искать. Полицейские разъяснили журналистам, что начать поиск убийцы по статье о жестоком обращении с животными они не могут — для этого нужна уверенность в том, что человек осознанно хотел убить животное или заставить его страдать.

Мейн-куна застрелили 30 сентября. Его хозяин Александр Герасимов нашел своего любимца уже мертвым — с пулевым ранением. Тогда мужчина обратился в полицию, но ему отказали — просто не стали принимать заявление. Однако ситуация изменилась из-за огласки в СМИ. Следователи решили заняться этим делом: выкопали тело кота и забрали на экспертизу.

Герасимов рассказал, что всегда спокойно отпускал гулять Джордана и даже не думал о такой опасности, но после случившегося хозяева других животных начали писать ему о том, что с их питомцами случилось то же самое.