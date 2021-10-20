Проверку после нападения медведя на трех мужчин проведут в Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех мужчин, когда они возвращались с рыбалки. По предварительной информации от следствия, один из них был убит, однако его друг сумел расправиться со зверем. Об этом написал Ura.ru.

«Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который от полученных травм погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю», — говорится в сообщении СК по Тюменской области.

Третий мужчина не пострадал. После нападения он отвел пострадавшего на лодку и доставил его в больницу. На месте происшествия работают следователи.