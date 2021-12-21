Трудовые мигранты в России начнут получать патенты с чипом с 29 декабря

Трудовые мигранты будут получать патенты на работу в России, где будет содержаться вся их личная биометрическая информация. Приказ вступает в силу с 29 декабря, документ опубликован на портале правовой информации.

Приказ об этом подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Патент будет в виде карты формата 8,5 сантиметра на 5,3 сантиметра. В ней будет чип с электронным изображением лица и отпечатком пальцев хозяина, пригодных для идентификации.

На лицевой стороне патента будет находиться фотография владельца, серия и номер патента, дата рождения, гражданство, серия и номер паспорта и ИНН. Также в карточке будет прописала информация о профессии и срок действия патента.

В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.

Ранее российские власти решили не отказываться от мигрантов на стройке.