Общество 02 сентября 2023, 16:05 Медведев приехал в пострадавшие от тайфуна районы Сахалина Зампред Совбеза Медведев пообщался с жителями затопленных районов Сахалина РИА «Новости»

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Пронесшийся над Сахалином тайфун затопил жилые дома в трех муниципальных образованиях. На место для общения с жителями в сопровождении губернатора Валерия Лимаренко прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видео из своей поездки он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Жители рассказали политику, что некоторые дома ушли под воду практически полностью, но прибывшие на место спасатели начали откачку и продолжают работать уже второй день.

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Медведев поручил губернатору организовать подвоз в пострадавшие районы строительных материалов, чтобы помочь жителям. Он добавил, что власти региона действуют грамотно для решения проблем сахалинцев.

«То, что быстро среагировали, правильно», — заявил Медведев.

Губернатор Лимаренко заявил, что социальные службы начали обход домов для составления списков жителей на получение компенсационных выплат.

В своем Telegram-канале глава Сахалинской области рассказал, что, кроме откачки воды, спасатели предоставили жителям пострадавших домов тепловую технику для просушки подвалов и первых этажей.

Тайфун обрушился на Сахалин в ночь с 31 августа на 1 сентября. За несколько часов выпало более месячной нормы осадков. В столице региона, а также Невельском и Анивском районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти объявили о выплате по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за утраченное имущество на каждого жителя в пострадавших от стихии муниципалитетах. Отдельные суммы в 50 тысяч рублей получат малоимущие семьи и социальные категории жителей.