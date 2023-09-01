Экология 01 сентября 2023, 11:11 Режим ЧС ввели в Анивском районе Сахалина из-за ливней Режим чрезвычайной ситуации ввели в Анивском районе Сахалинской области Светлана Швец / Telegram

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Режим ЧС ввели в Анивском районе на юге Сахалинской области, сообщила в своем Telegram-канале мэр городского округа Светлана Швец. Обрушившиеся ливни затопили улицы и жилые дома.

«В Анивском районе введен режим ЧС. Решение принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — написала Швец. Она отметила, что некоторые улицы и дома подтопило из-за подъема уровня воды в реках, наиболее пострадала южная часть села Новотроицкого.

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В штатном режиме продолжают работать детские сады, отметила Швец. За уровнем воды в реке Лютоге в онлайн-режиме ведется наблюдение. Пока, как отметила мэр городского округа, здесь сохраняется угроза преодоления критического уровня.

Сильные дожди обрушились на юг Сахалина. В результате затопило городской парк в Южно-Сахалинске, подтоплены подвальные заведения некоторых зданий. В городе также ввели режим ЧС. Мобилизованы средства управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций.