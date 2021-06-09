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    09 июня 2021, 16:30

    Медведев предупредил «Единую Россию» о непростой избирательной кампании

    Андрей Иванов

    Медведев предупредил однопартийцев о непростой избирательной кампании в Госдуму в этом году и отметил, что у «Единой России» есть все, чтобы победить. Об этом он заявил на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

    Медведев предупредил «Единую Россию» о непростой избирательной кампании

    «Впереди у всех непростая избирательная кампания. Но в то же время у нас есть все для того, чтобы одержать уверенную победу, победу над нашими оппонентами», — сказал председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Он напомнил всем участникам заседания, что «Единая Россия» — это ведущая политическая сила в стране, которая представлена во всех органах законодательной и исполнительной власти. Заседание, которое прошло 9 июня, — это первая за последнее время крупная встреча единоросов. Его провели в преддверии XX съезда партии, который начнется 19 июня.

    В конце мая завершились праймериз «Единой России». В Московской области в голосовании приняли участие более 700 тысяч местных жителей.