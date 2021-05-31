Праймериз «Единой России» прошли в Подмосковье

В Московской области завершились праймериз «Единой России». По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 700 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии.

Голосование проходило по смешенной системе в очной и заочной формах с 24 по 30 мая. В течение семи дней можно было проголосовать через портал госуслуг. Очное голосование прошло 30 мая на участках счетных комиссий.

Предварительное количество жителей региона, принявших участие в голосовании, превысило ожидания, отметил лидер подмосковного отделения ЕР Игорь Брынцалов. Голосование прошло в штатном режиме, никаких нарушений зафиксировано не было.

Подсчет голосов стартовал накануне, сразу после того, как процедура завершилась на территории всей страны. Окончательные итоги подведут в начале июня.

«Списки кандидатов, которые будут представлять „Единую Россию“ на выборах в Госдуму, Мособлдуму, а также кампаниях муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня», — сообщил Брынцалов.

На всех участках соблюдались необходимые санитарные требования. Всем избирателям предоставляли медицинские маски и антисептики, соблюдалась социальная дистанция. Голосующие знакомились со списком кандидатов, затем им выдавали бюллетени, после этого шли к кабинкам, отмечали интересующих кандидатов и отправляли бюллетень в урну.

В Московской области 30 мая было открыто 860 участков для очного голосования. Их работу обеспечивали более 4000 членов комиссий.

В воскресенье, последний день голосования, с 08:00 в региональном оргкомитете по проведению праймериз «Единой России» начал работу пресс-центр. Через час после закрытия участков там состоялся брифинг руководства оргкомитета и участников праймериз.

Для проведения электронного голосования в регионе создали 1624 Центров компьютерной помощи. Жителей консультировали по вопросам проведения процедуры и помогали разобраться в работе сайта.