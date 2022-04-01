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    01 апреля 2022, 09:22

    Медведев назвал продовольствие «тихим оружием» России

    Медведев: продовольствие — тихое оружие России

    Ольга Назаркина

    Россия является крупнейшим производителем зерновых и экспортером пшеницы, а от поставок из РФ зависит продовольственная безопасность многих стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, российское продовольствие можно назвать «тихим оружием».

    Медведев назвал продовольствие «тихим оружием» России

    «Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году», — написал он в Telegram.

    Медведев подчеркнул, что хотя против РФ были введены масштабные санкции, продовольственной безопасности страны ничего не грозит. По его словам, разнообразных отечественных продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей.

    Во-вторых, он отметил, что приоритет в поставках продовольствия будет отдан внутреннему рынку, а цены будут взяты под контроль. Государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

    «Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — написал он.