Медведев назвал продовольствие «тихим оружием» России

Россия является крупнейшим производителем зерновых и экспортером пшеницы, а от поставок из РФ зависит продовольственная безопасность многих стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, российское продовольствие можно назвать «тихим оружием».

«Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что хотя против РФ были введены масштабные санкции, продовольственной безопасности страны ничего не грозит. По его словам, разнообразных отечественных продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей.

Во-вторых, он отметил, что приоритет в поставках продовольствия будет отдан внутреннему рынку, а цены будут взяты под контроль. Государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — написал он.