Медведев назвал Навального старающимся залезть во власть «политическим проходимцем»

Алексей Навальный — это политический проходимец, который всеми способами пытается залезть во власть, чтобы добиться своих целей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. <…> Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после того, как в августе 2020 года ему стало плохо в самолете над Сибирью. Немецкие власти заявили, что в организме блогера якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок».

Суд провел выездное заседание по делу Навального в отделении полиции в Химках. Его заключили под стражу до 15 февраля. Он будет в СИЗО дожидаться решения Симоновского суда Москвы о замене условного срока на реальный. У Навального есть две условные судимости.