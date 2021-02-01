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    01 февраля 2021, 10:26

    Медведев назвал Навального старающимся залезть во власть «политическим проходимцем»

    Андрей Иванов

    Алексей Навальный — это политический проходимец, который всеми способами пытается залезть во власть, чтобы добиться своих целей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
    Медведев назвал Навального старающимся залезть во власть «политическим проходимцем»

    «Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. <…> Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

    Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после того, как в августе 2020 года ему стало плохо в самолете над Сибирью. Немецкие власти заявили, что в организме блогера якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок».

    Суд провел выездное заседание по делу Навального в отделении полиции в Химках. Его заключили под стражу до 15 февраля. Он будет в СИЗО дожидаться решения Симоновского суда Москвы о замене условного срока на реальный. У Навального есть две условные судимости.