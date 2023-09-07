Мир 07 сентября 2023, 18:58 Илон Маск раскрыл цели создания Starlink CNN: Илон Маск создавал Starlink не для боевых целей Unsplash

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Главной целью создания спутникового интернета Starlink был показ сериалов, а не управление боевыми беспилотниками. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Его цитата приводится в биографии, фрагмент которой процитировал телеканал CNN.

«Starlink не предназначался для конфликтов», — сообщил Маск.

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По словам предпринимателя, спутниковая система разрабатывалась для отдыха, дистанционного обучения, удобного просмотра кино и «хороших мирных вещей».

Выход книги назначили на 12 сентября. Создать биографию бизнесмену помог писатель Уолтер Айзексон. Автор прославился своими бестселлерами о таких ярких персонах как основатель Apple Стив Джобс и Альберт Эйнштейн.

Ранее предприниматель рассказал журналистам о своей беседе с Владимиром Путиным, сообщило издание RT. По словам Маска, сообщения о его беседе с главой России встревожили представителей Пентагона.