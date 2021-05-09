Медведей видели в лесу, где пропал глава Минздрава Омской области

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в районе, где раньше не раз видели медведей. Об этом ТАСС сообщил источник в органах местной власти.

По его словам, обычно в это время в регионе охотятся на птицу, поскольку «на майских праздниках как раз небольшое окошко», когда ее отстрел разрешен.

«Но могли охотиться и на медведя, потому что на медведя до конца мая в области охота разрешена. И в том районе местные жители медведей видели как раз», — уточнил чиновник.

7 мая Мураховский отправился в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. В течение суток другие охотники искали его самостоятельно, затем позвонили в полицию.

По данным СМИ, поисковики нашли квадроцикл Мураховского в одном из болот Большеуковского района. Всего в поисках задействованы около 100 человек. Помимо полиции это сотрудники Росгвардии, спасатели, охотинспекторы, волонтеры и местные жители.

Мураховский стал министром здравоохранения региона в ноябре 2020 года. До этого он руководил больницей скорой медпомощи № 1 в Омске.