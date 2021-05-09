Поисковики нашли квадроцикл пропавшего главы омского Минздрава

Волонтеры нашли квадроцикл, на котором пропавший без вести министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отправился на охоту. Об этом представитель поискового отряда «ДоброСпас» Марианна Зырянова сообщила РЕН ТВ.

Поисковую операцию усложняет то, что местность, откуда Мураховский в последний раз выходил на связь, труднопроходимая и болотистая. Министр был на охоте не один, с ним были еще другие люди, которые первыми обнаружили его пропажу. Они сперва пытались отыскать его сами, но безуспешно, тогда подключили к поискам остальных.

Мураховского не могут найти уже вторые сутки. В пятницу он уехал на квадроцикле с охотбазы в деревне Поспелово в Большеуковском районе в лесной массив. Его ищут полицейские, росгвардейцы, спасатели, охотинспекторы, волонтеры и местные жители. В региональном управлении МВД ранее сообщили, что к поискам в ближайшее время подключат дополнительные силы.

Мураховского назначили министром здравоохранения Омской области в конце 2020 года. До этого он занимал должность главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске.