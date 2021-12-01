Медсправки по новым правилам начнут выдавать водителям с 1 марта

Новая процедура медицинского осмотра для получения водительских прав в России начнет действовать с 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ Минздрава РФ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано об обязательных лабораторных исследованиях для групп риска. Автомобилистов и кандидатов в водители будут проверять на алкоголизм и на наркотики.

Чтобы получить медсправку, человек должен будет посетить терапевта, психиатра, офтальмолога, нарколога, невролога и других специалистов. Каких именно врачей нужно посещать, будет зависеть от того, о какой категории прав идет речь. Медики будут отправлять на дополнительные анализы людей, у которых обнаружат признаки хронического употребления алкоголя и наркологических расстройств.

Также врачей могут насторожить такие синдромы, как сонливость, тремор рук, эмоциональная неустойчивость, бледность, повышенная потливость, сухость кожи и другие.

Тех водителей, которых лишили прав за управления машиной в нетрезвом виде и отказе от медосвидетельствования, попросят сдать анализ крови и мочи для получения новой медицинской справки.