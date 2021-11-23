Забор для наркоманов. Новые правила получения справок сделают дороги безопаснее

Минздрав подготовил новый проект для освидетельствования будущих водителей. Тех, кого заподозрят в употреблении наркотиков, отправят на дополнительное тестирование. Инициативу одобрили и наркологи, и автоэксперты. Главное — чтобы она не стала карательной мерой.

Водителей будут жестче проверять

Минздрав РФ собирается изменить механизм получения медсправок. Теперь будет уделяться более пристальное внимание определению возможной наркологической зависимости у потенциальных водителей. Также будут проверять и тех автомобилистов, которым вернули права после истечения срока их лишения.

Если нарколог заметит следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость или другие признаки наркологических расстройств, будущего водителя будут отправлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ.

Новые правила были разработаны министерством еще в 2019 году. Тогда они включали в себя проверку на хронический алкоголизм с помощью довольно дорогих CDT-тестов. Однако президент Владимир Путин раскритиковал эту инициативу из-за возможного роста цен на справки до пяти тысяч рублей.

Проверка у нарколога не будет лишней

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев в разговоре с «360» выразил уверенность, что новая инициатива будет эффективной и сможет пресечь формальное отношение к проверке на зависимость. Однако врач отметил, что время, отпущенное на такой прием в наркодиспансере, довольно непродолжительное.

«Это буквально несколько минут. То есть полноценный осмотр провести, посмотреть кожные покровы, пообщаться с пациентом практически не удается. Просто берется моча, делаются анализы. Конечно, если делать более расширенные и дорогостоящие анализы, они будут более достоверны», — сказал Алексей Казанцев.

При этом нарколог отметил, что даже если пациент не страдает наркозависимостью, но у него наблюдается тот же тремор рук, это уже указывает на неврологические нарушения. Стоит задуматься, давать ли такому человеку право на управление автотранспортом. Если он пройдет дополнительное обследование у невролога, это не будет лишним.

Алексей Казанцев также рассказал, что водителей, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, ставят на профилактический учет. Таким образом, они все равно довольно часто проходят те самые тесты, от которых решили отказаться из-за их дороговизны.

Расширенный тест на наличие наркотических и психоактивных препаратов в Москве на сегодняшний день стоит от 1800 рублей. Один из самых точных анализов, который может показать, употреблялись ли наркотики в течение последних шести месяцев, — расширенный квартальный тест. Он стоит 19 250 рублей.

Наркоманы должны быть на прицеле

Автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев рассказал «360», что медицинские справки для водителей — это болезненный вопрос. С одной стороны, новая инициатива выглядит абсолютно правильной мерой: людей, которые садятся за руль в измененном состоянии, нужно ставить на постоянный контроль.

«Если я не ошибаюсь, в Австрии люди, которые были ограничены в вождении из-за алкогольного опьянения, ежегодно проходят проверку на протяжении пяти лет. То есть они получают временную справку, короткую. Но у них совершенно иная процедура с точки зрения ее влияния», — сказал Владимир Бахарев.

Эксперт отметил, что, по его мнению, те, кто попался, должны быть на прицеле, причем не просто формально. Возможно, нужно ввести ограничения на срок действия водительского удостоверения с пролонгацией: его продление должно подтверждаться медсправкой с периодичностью раз в месяц или два.

При этом Владимир Бахарев уточнил, что любая ограничительная мера может стать поводом для коррупции. Однако это не должно быть причиной для отказа от заградительных мер.

Кефир и квас алкоголь не покажут

Владимир Бахарев отметил, что с новыми правилами очень важно не допустить жестких перегибов: закон должен быть не административной практикой, манипуляцией и наказанием водителей, а лишь точечным применением. Следы уколов бывают разные: есть люди с диабетом, которым необходимо постоянно делать уколы инсулина.

«Отслеживать нужно не следы уколов, а остаточные явления. Насколько мне известно, наркотики, например, тот же каннабис, остаются в волосах почти на два месяца. Но при этом нужно учесть, что следы опиатов остаются от простых булок с маком. Я в это, кстати, не верил, пока мне не показали: сам съел булочку с маком и в течение двух часов были следы», — рассказал автоэксперт.

А вот истории о квасе и кефире, после употребления которых якобы появлялись лишние промилле, себя не оправдали. По словам Бахарева, он лично был участником эксперимента с различными безалкогольными напитками. Все рассказы оказались мифами, лишь энергетические напитки отразились повышенным сахаром в крови.

«С наркотиками все обстоит еще сложнее. Для того, чтобы зафиксировать его как наркотическую форму, необходимо закрепить его формулу. Но есть ряд современных наркотиков, которые очень быстро эволюционируют путем замены одного из ингредиентов. То есть каждый раз при замене ингредиента получается новый наркотик, несмотря на то, что это одна и та же группа. И тут нужно понимать, какие следы они оставляют», — рассказал Владимир Бахарев.

Перешагнувшие черту опасны

По словам автоэксперта, к опьянению — алкогольному и наркотическому — нужно правильно относиться и понимать механику его работы. Человек в измененном состоянии сознания ведет себя неадекватно, нарушается координация движений. Так как реакция заторможена, человек с опозданием понимает, что он находится в зоне опасности.

«И чем тяжелее опьянение, тем позже наступает это чувство опасности. И это порождает чувство ложной безопасности — не потому что опасности нет, а потому что понимаешь это поздно. Человек просто не осознает, что он выполняет какие-то опасные действия, причем не осознает на физическом уровне», — пояснил Владимир Бахарев.

Он уточнил, что это происходит при любом виде опьянения — и алкогольном, и наркотическом. По мнению автоэксперта, человек перешагивает черту сознания уже в тот момент, когда он только берет в руки бутылку. Бахарев подчеркнул, что такие люди опасны.