Медсестра, которая оттаскала за волосы девочку, не извинилась перед родственниками

Медсестре, которая таскала ребенка за волосы, дали год исправительных работы. Бабушка девочки Майя рассказала «360», что медработник даже не попросила прощения у семьи.

«Она даже извинения не попросила, вообще не звонила. Бог ей судья. Ну бог с ней, пускай, год дали и ладно, у нее тоже детишки», — рассказала женщина.

Бабушка сообщила, что девочка до сих пор находится в туберкулезно-легочного диспансере в Новосибирске. Выпишут ее в феврале следующего года. Чувствует она себя хорошо.

По словам женщины, в больнице внучку не обижают. Все, что девочка просит, ей передают.

В ноябре 35-летняя медсестра ударила по лицу трехлетнюю девочку, которая встала с кровати раньше подъема. Еще через несколько дней женщина оттаскала ребенка за волосы, когда тот не спал во время тихого часа.

Свою вину медработник признала. В среду, 16 декабря, суд ей вынес приговор. За жестокое обращение с ребенком медсестре дали год исправительных работ. Приговор пока не вступил в силу.