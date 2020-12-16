Медсестра, которая оттаскала за волосы девочку, не извинилась перед родственниками
«Она даже извинения не попросила, вообще не звонила. Бог ей судья. Ну бог с ней, пускай, год дали и ладно, у нее тоже детишки», — рассказала женщина.
Бабушка сообщила, что девочка до сих пор находится в туберкулезно-легочного диспансере в Новосибирске. Выпишут ее в феврале следующего года. Чувствует она себя хорошо.
По словам женщины, в больнице внучку не обижают. Все, что девочка просит, ей передают.
В ноябре 35-летняя медсестра ударила по лицу трехлетнюю девочку, которая встала с кровати раньше подъема. Еще через несколько дней женщина оттаскала ребенка за волосы, когда тот не спал во время тихого часа.
Свою вину медработник признала. В среду, 16 декабря, суд ей вынес приговор. За жестокое обращение с ребенком медсестре дали год исправительных работ. Приговор пока не вступил в силу.