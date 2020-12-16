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    16 декабря 2020, 17:31

    Медсестра, которая оттаскала за волосы девочку, не извинилась перед родственниками

    Екатерина Шамина, Иван Степанов

    Медсестре, которая таскала ребенка за волосы, дали год исправительных работы. Бабушка девочки Майя рассказала «360», что медработник даже не попросила прощения у семьи.

    «Она даже извинения не попросила, вообще не звонила. Бог ей судья. Ну бог с ней, пускай, год дали и ладно, у нее тоже детишки», — рассказала женщина.

    Бабушка сообщила, что девочка до сих пор находится в туберкулезно-легочного диспансере в Новосибирске. Выпишут ее в феврале следующего года. Чувствует она себя хорошо.

    По словам женщины, в больнице внучку не обижают. Все, что девочка просит, ей передают.

    В ноябре 35-летняя медсестра ударила по лицу трехлетнюю девочку, которая встала с кровати раньше подъема. Еще через несколько дней женщина оттаскала ребенка за волосы, когда тот не спал во время тихого часа.

    Свою вину медработник признала. В среду, 16 декабря, суд ей вынес приговор. За жестокое обращение с ребенком медсестре дали год исправительных работ. Приговор пока не вступил в силу.