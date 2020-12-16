Таскавшей за волосы ребенка медсестре из тубдиспансера Новосибирска дали год исправительных работ

В Новосибирске вынесли приговор женщине, которая работала в детской туберкулезной больнице медсестрой. За жестокое обращение с ребенком ей дали год исправительных работ.

Дело 35-летней медсестры рассмотрел мировой суд, сообщило РИА «Новости». Ее признали виновной по статье 156 УК РФ.

«Суд <…> назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства», — уточнил представитель суда.

Следствие установило, что 2 ноября медсестра ударила по лицу трехлетнюю девочку, которая встала с кровати раньше подъема. Через несколько дней она оттаскала ребенка за волосы, когда тот не спал во время тихого часа.

Свою вину медработник полностью признала, извинилась в ходе следствия и в суде, раскаявшись в поступке. Ее приговор пока не вступил в силу.

В отношении туберкулезной больницы завели три уголовных дела, в том числе и по подозрению в халатности. В СК решили, что причиной подобной ситуации стало отсутствие контроля за медработниками. В палатах, коридорах и игровых после случившегося решено установить камеры наблюдения.