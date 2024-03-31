Общество 31 марта 2024, 08:35 Медработникам из малых городов и сел поднимут зарплату Иванова-Швец: в апреле зарплату поднимут медработникам из малых городов и сел РИА «Новости»

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С 1 апреля повышение доходов ждет россиян, которые работают в медицине в селах, районных центрах и малых городах. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах с 1 марта в зависимости от числа жителей в этих населенных пунктах. Прибавку начнут выплачивать с 1 апреля.

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«В городах с населением от 50 до 100 тысяч врачи дополнительно получат 29 тысяч рублей, а средний персонах — 13 тысяч. Где проживают менее 50 тысяч человек, прибавка составит 50 тысяч рублей, а для сотрудников среднего звена — 30 тысяч», — рассказала доцент.

Иванова-Швец отметила, что такая поддержка со стороны правительства очень важна, поскольку в настоящее время зарплаты медработников в таких населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений.

Ранее россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле.