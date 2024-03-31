Деньги 31 марта 2024, 02:38 Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле Эксперт Ляшок: работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии в апреле Freepik

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С 1 апреля у большинства категорий пенсионеров значительно вырастут пенсионные выплаты. Кто станет исключением, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», — уточнил эксперт.

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По его словам, для пенсионеров военной сферы и госсектора повышение выплат происходит параллельно с индексацией заработных плат в этих сферах. Военным и силовикам повышали зарплаты в октябре прошлого года, а индексация зарплат госслужащих в прошлом году не проводилась.

Отдельная категория — работающие пенсионеры. С 1 февраля 2016 года согласно закону президента России Владимира Путина индексация их пенсий приостановлена.

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