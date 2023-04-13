Общество 13 апреля 2023, 11:22 Мединский объяснил необходимость включения темы СВО в учебники по истории Советник Мединский: ученикам школ необходимо объяснить неизбежность начала СВО РИА «Новости»

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Российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала специальной операции, внеся тему в учебники по истории. Об этом заявил советник президента РФ Владимир Мединский, его слова привел РБК.

«Считаю, что школьникам нужно объяснять, почему специальная операция была неизбежной. На Украине сейчас заняты перепрограммированием истории, конструируют фантазийную реальность. Якобы они эльфы, а московиты — хоббиты. Из этой же серии, но к науке это все не имеет отношения никакого», — сказал он.

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При этом Мединский отметил, что ненависти к народу Украины не испытывает.

«Украина является частью украинского мира, к этой земле и ее героическому прошлому я испытываю огромную любовь», — добавил советник.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что для старших классов в России появится учебник, в котором будут раскрыты причины начала специальной операции.