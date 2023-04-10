Образование 10 апреля 2023, 18:55 Раздел о спецоперации в новом учебнике истории раскроет все причины СВО Кравцов: в новом учебнике истории есть раздел, который раскрывает причины СВО РИА «Новости»

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Учебник по истории для старшеклассников, над которым сейчас ведет работу Минпросвещения, раскроет причины начала проведения спецоперации. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

По словам министра, учебник планируют выпустить этим летом, поэтому уже с 1 сентября ученики 10–11-х классов смогут начать по нему работать.

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«Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах», — добавил Кравцов.

Он отметил, что изучил и раздел учебника, связанный со специальной военной операцией. В нем, по его словам, раскрыты все причины начала СВО.

Отдельно Кравцов обратил внимание, что Россия превысила показатели вхождения в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

«Фактически вошли в десятку. А по „графику“ по итогам прошлого года должны были занимать 13-е место», — подчеркнул глава Минпросвещения.