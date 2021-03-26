Медики заявили о скрытой эпидемии наркозависимости среди пожилых

Пожилые люди более уязвимы к употреблению наркотиков и наркозависимости. Сложившуюся ситуацию специалисты назвали скрытой эпидемией и проблемой международного масштаба.

Данные привели в годовом отчете Международного комитета по контролю за наркотиками, указано в опубликованном на сайте организации пресс-релизе.

«По мере старения населения мира возрастает уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркозависимости», — отмечено в документе.

В комитете подчеркнули, что пожилые за последнее десятилетие стали чаще использовать обезболивающие, принимать транквилизаторы, седативные и другие препараты.

По словам экспертов, употребление указанных веществ в больших количества можно охарактеризовать как скрытую эпидемию. Зачастую исследования на тему употребления наркотиков не включают в себя возрастные группы старше 65 лет.

Составители отчета призвали правительства государств сосредоточиться на потреблении наркотических веществ пожилыми людьми. Они также указали на необходимость расширить поддержку страдающих зависимостью, «чтобы помочь обратить вспять эту тревожную тенденцию».