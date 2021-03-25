Уроженца Узбекистана поймали с героином в Иванове

В Ивановской области правоохранителям попался 25-летний уроженец Узбекистана, у которого при себе оказались свертки с героином. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что на момент задержания мужчина пытался организовать тайник. Правоохранители поймали его с поличным. У задержанного обнаружили 15 свертков с героином. Позднее обнаружился другой тайник, в котором оказалось 180 свертков с запрещенным веществом. Общая масса наркотиков составила почти полкило. Возбуждено уголовное дело.