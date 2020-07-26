Медики раскрыли, как легко отличить коронавирус от гриппа

У больного COVID-19 температура повышается не резко, как при гриппе. Прежде всего коронавирус — это потеря обоняния и вкуса.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы — как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.

Собеседник добавил, что сравнивать грипп и коронавирус не совсем корректно. Он вспомнил случаи COVID-19, когда пациентам было очень плохо физически, тогда как пневмонии не было вовсе. Были и бессимптомные больные с серьезным поражением легких.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Виктор Зуев рассказал, что новый вирус может незаметно поражать разные органы и ткани и предсказать это трудно. 2019-nCoV влияет даже на работу эндокринной системы.