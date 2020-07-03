Новая инфекция также способна влиять на эндокринную систему. Люди, которые переболели COVID-19, спустя время могут начать терять волосы. По мнению Зуева, коронавирус вполне может преподносить подобные сюрпризы. Даже пребывая в условиях латентного состояния он иногда «тихо и незаметно» вызывает какие-нибудь изменения в организме, которые приводят к нарушению питания волосяного покрова.

Бессимптомное носительство — не феномен, а наоборот, нормальное положение вещей, отметил Зуев. По словам специалиста, любой вирус стремится к тому, чтобы как можно дольше жить и процветать в оккупированном организме.

«Скрытая форма инфекционного процесса — это вообще в природе правило, а болезнь — это исключение, как ни покажется вам это диким. В свое время французы со свойственной им элегантностью высказывания назвали это джентльменским соглашением. Почему? Потому что это действительно обоюдовыгодная ситуация», — сказал Зуев.

При бессимптомном протекании коронавируса возможно возникновение разных внезапных проблем, добавил вирусолог. Все зависит от того, где именно обоснуется патоген. Предсказать его выбор практически невозможно, добавил Зуев. В таком случае он напомнил про потерю обоняния у людей, которые больше ни на что не жалуются.