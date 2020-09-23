Родственники рассказали о сложном состоянии одного из пострадавших в ДТП с рэпером Эллеем

Видеооператор Михаил Иорданов продолжает находиться в тяжелом состоянии после ДТП с рэпером Эллеем (Эльмином Гулиевым). Врачи попытались вывести его из комы, чтобы продолжить лечение, но ничего не получилось.

Об этом «360» рассказали родственники пострадавшего. По их словам, Иорданова удалось лишь слегка вытащить из комы, но вскоре ввели в нее опять.

«Пытались вывести из комы, на немного получилось, ввели опять. Будут делать трахеостому, так как недостаточно кислорода поступает в голову», — рассказали близкие.

Авария с участием рэпера Эллея на пересечении Остроженки и Померанцева переулка произошла 21 сентября, в 16:20. Столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. Мощный удар выбросил Infiniti на тротуар, где в этот момент стояли трое пешеходов.