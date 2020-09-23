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    23 сентября 2020, 17:03

    Родственники рассказали о сложном состоянии одного из пострадавших в ДТП с рэпером Эллеем

    Денис Малышев, Екатерина Керсипова, Мария Бокарева

    Видеооператор Михаил Иорданов продолжает находиться в тяжелом состоянии после ДТП с рэпером Эллеем (Эльмином Гулиевым). Врачи попытались вывести его из комы, чтобы продолжить лечение, но ничего не получилось.
    Родственники рассказали о сложном состоянии одного из пострадавших в ДТП с рэпером Эллеем

    Об этом «360» рассказали родственники пострадавшего. По их словам, Иорданова удалось лишь слегка вытащить из комы, но вскоре ввели в нее опять.

    «Пытались вывести из комы, на немного получилось, ввели опять. Будут делать трахеостому, так как недостаточно кислорода поступает в голову», — рассказали близкие.

    Авария с участием рэпера Эллея на пересечении Остроженки и Померанцева переулка произошла 21 сентября, в 16:20. Столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. Мощный удар выбросил Infiniti на тротуар, где в этот момент стояли трое пешеходов.

    Новости SMI.FM