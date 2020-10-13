Найденная в шкафу девочка из Карпинска начала набирать вес

Шестимесячная девочка, найденная в шкафу на Урале, стала прибавлять в весе. Ее состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Полина из Карпинска сейчас находится в ОДКБ №1 Екатеринбурга.

«Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что из реанимации девочку перевели в гастроэнтерологическое отделение. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Изначально врачи рассказывали, что Полину привезли в больницу в тяжелом состоянии. Уральские медики зафиксировали у нее дистрофию третьей степени из-за длительного голодания. Девочка весила три килограмма и 100 граммов.

С рождения ребенка в шкафу прятала мать — жительница Карпинска Свердловской области. Девочку обнаружили пришедшие к женщине подруги. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу Екатеринбурга вечером 9 октября.

Прокуратура выяснила, что местная жительница родила дочь в апреле. Однако не стала оформлять на малышку свидетельство о рождении и полис. Ребенка она от всех скрывала.

В доме у женщины не было ни детской одежды, ни подходящего младенцу питания. Также там не нашли средств детской гигиены и кроватки. Следственный комитет открыл дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.