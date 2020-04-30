Медики из Ульяновска пожаловались на отсутствие надбавок за работу с коронавирусными больными

Врачи и медицинский персонал, лечащие пациентов с COVID-19 при инфекционном госпитале МЧС, пожаловались на плохие условия работы. Главная претензия — отсутствие обещанных надбавок. Об этом сообщил корреспондент «360».

Речь идет о сотрудниках ГБУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В. А. Егорова».

Мы начали работать с контактными с коронавирусными инфекциями. Первый пациент поступил к нам 15 апреля. После поступления данного контактного больного уже пошли лица с первично подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» Екатерина Абдурахманова медсестра.

По словам девушки, с ней не заключили договор по работе с инфекционными больными, у нее нет страховки.

«С 1 мая сотрудники отделения анестезиологии и реанимации, как и весь средний персонал и доктора, написали заявление о временном переходе сроком на три месяца в военный госпиталь. До этого мы работали как обычные сотрудники медико-санитарной части. Касаемо выплат за апрель — нам вообще не обещали ничего», — отметила она.

Однако, учитывая то, что все медработники уже подвергали свое здоровье и жизнь риску, они хотят получить обещанные федеральные и региональные выплаты. Пока же люди получили свою обычную зарплату за апрель. Медбрат Дмитрий Богаченок рассказал, что его вызвали из отпуска.

«Я получил свои заработанные отпускные. Мне пришла зарплата за восемь суточных дежурств — 3600 рублей», — отметил Богаченок. По его словам, теперь ему даже нечего отправить семье.

Другая проблема — средства защиты.

Выдается костюм: он может быть рваный, заклеенный скотчем, пластырем. Надеваешь респиратор, там либо помада, пот, хлорка. Это издевательство Дмитрий Богаченок.

Также медработники отметили, что у них всего один раз брали тест на коронавирус и больше не будут. Им сказали, что только больные будут сдавать анализы.

Происходящее прокомментировал зампредседателя правительства Ульяновской области — министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин.

Ситуация развивается не так страшно, как ее попытаются преподнести. Во-первых, госпиталь «ковидный», который расположен в медсанчасти, начал работать с 8 апреля. Поэтому говорить о том, что кто-то недоплатил, кто-то переплатил — это неправда Виктор Мишарин.

По его словам, выплаты производились только за март.

«Сотрудники, которые работали в зоне риска с контактными пациентами, но не больными, за март эти финансовые средства получили», — подчеркнул он.

Мишарин добавил, что деньги за апрель медработники получат после 5 мая, когда будут произведены все расчеты. Сейчас у каждого сотрудника спрашивают, по скольку часов они отработали.

Ранее стало известно, что главный эпидемиолог Минздрава Ульяновской области заразился коронавирусом.