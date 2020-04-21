Главный эпидемиолог Ульяновской области заразился коронавирусом

В Ульяновской области коронавирус нашли у главного эпидемиолога регионального минздрава. Она участвовала во всех совещаниях оперативного штаба области.

О заболевании Фирдаусы Сайфутдиновой сообщил накануне сайт 73online.ru. Теперь эту информацию РИА «Новости» подтвердили в министерстве здравоохранения. В ведомстве также рассказали, что у трех врачей, с которыми она контактировала, COVID-19 не выявлен.

Сайфутдинова, кроме того, что является эпидемиологом минздрава, работает заведующей эпидемиологическим отделом детской областной больницы. В больнице от комментариев отказались, но подтвердили, что один из врачей детской больницы лечится от коронавируса в ЦГБ, еще один медик находится на домашней самоизоляции.

Среди тех, кого проверяли из-за болезни Сайфутдиновой, оказалась замминистра здравоохранения региона Инна Чигирева, контактировавшая с эпидемиологом по работе. СМИ узнали, что два теста Чигиревой показали отрицательный результат.

В Ульяновской области, по информации на 21 апреля, 187 случаев заражения коронавирусом. Два человека погибли, трое пациентов выздоровели.