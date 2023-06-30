Москва 30 июня 2023, 18:26 Джиган выступил в московской подземке Рэпер Джиган дал в пятницу мини-концерт на станции московского метро «Курская» РИА «Новости»

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Пассажиры столичного метро в пятницу случайно оказались на выступлении рэп-исполнителя Джигана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня в совместном проекте „Музыка в метро“ и VK Музыка — Джиган», — уточнили в ведомстве.

Артист спел несколько песен из своего нового альбома на станции метро «Курская». Пассажиры останавливались, чтобы послушать музыканта, а также заснять его мини-концерт на камеру смартфонов. Те, кто пропустил выступление рэпера, могут посмотреть трансляцию в сообществе Дептранса Москвы во ВКонтакте.

В марте этого года в метро выступил певец Баста. Он также исполнил несколько хитов на станции «Курская».

Ранее Джиган назвал «галимым фотошопом» слитую в Сеть его переписку с «любовницей».