МЧС заявило об отсутствии жертв потопа в Крыму

В Крыму в результате проливных дождей и потопов никто не погиб. Об этом со ссылкой на республиканское управление МЧС сообщило РИА «Новости».

«Жертв нет», — заявили в ведомстве.

Из-за мощных ливней на востоке Крыма оказались подтоплены более 300 частных домов. В ночь на четверг в Керчи и окрестностях выпало почти две месячные нормы осадков. Сегодня уровень воды в Керчи упал на 1,2–1,6 метра, до 40–80 сантиметров. Около 1,7 тысячи жителей города остаются в зоне подтопления.

В пятницу ливни продолжают заливать Ялту, где реки вышли из берегов. Дожди идут в Севастополе, Евпатории и Симферополе.

Накануне в Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова ввели региональный режим ЧС. Средства на ликвидацию последствий стихии выделят из резервного фонда.

В крымском Гидрометцентре ранее предупредили об угрозе схода селей в ряде округов на юге полуострова. Уровень воды в реках в пятницу может подняться на 0,5–1,5 метра. Ожидаются ливни, грозы и град, а также ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.