МЧС заявило об отсутствии угрозы обрушения дома в Ейске | 360°

Общество 18 октября 2022, 10:58 МЧС заявило об отсутствии угрозы обрушения дома в Ейске Глава МЧС Кубани Волынкин заявил, что угрозы обрушения дома в Ейске нет РИА «Новости»

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Угрозы обрушения дома в Ейске, который пострадал из-за падения истребителя Су-34, нет. Такое заявление сделал глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин, сообщило РИА «Новости».

«Угрозы обрушения на данный момент нет», — сказал Волынкин.

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По его словам, аварийно-восстановительные работы в многоэтажке завершатся в течение суток. Глава регионального МЧС добавил, что тяжелая техника начнет работу во вторник.

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Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение накануне в Ейске. Он упал на жилой девятиэтажный дом, пилоты смогли катапультироваться.

Жертвами произошедшего стали 13 местных жителей, среди них еще трое детей, еще 19 человек пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет открыл уголовное дело. Ведомство квалифицировало крушение военного самолета как нарушение правил полетов или подготовки к ним. По предварительным данным, причиной падения могла быть техническая неисправность воздушного судна. Следователи сейчас допрашивают пилотов Су-34, написал ТАСС.