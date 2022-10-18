Аварийно-восстановительные работы в Ейске завершат в течение суток | 360°

Общество 18 октября 2022, 10:43 Аварийно-восстановительные работы в Ейске завершат в течение суток МЧС сообщило, что аварийно-восстановительные работы в Ейске завершат в течение суток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экстренные службы закончат аварийно-восстановительные работы в доме, на который упал истребитель Су-34 в Ейске, в течение суток. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин, написало РИА «Новости».

Волынкин рассказал, что 18 октября начнет работать тяжелая техника.

Реклама

«Угрозы обрушения на данный момент нет», — подчеркнул глава ГУ МЧС по региону.

Реклама

Вечером 17 октября в Ейске потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, он упал прямо на одну из многоэтажек, после начался пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали. Большинство из них проходят лечение в местной больнице, их жизни ничего не угрожает. Трех человек госпитализировали санавиацией в Краснодар.

Следственный комитет России открыл уголовное дело из-за авиакатастрофы. На месте ЧП работают криминалисты из центрального аппарата ведомства. Военные следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.