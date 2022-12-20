Общество 20 декабря 2022, 16:23 МЧС заявило о важности плановых проверок торговых центров в России МЧС России: торговые центры нужно планово проверять на пожарную безопасность РИА «Новости»

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МЧС России намерено добиться проведения плановых проверок крупных торговых центров и гипермаркетов. Объекты значительного риска должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, сообщил ТАСС.

По его словам, к значительной категории риска относятся 90% всех объектов, в том числе торговые центры и гипермаркеты.

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«Есть ряд ограничительных мер, предусмотренных действующим законодательством, которые позволяют осуществлять пожарный надзор в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска. Мы пытаемся убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили значительный риск включить в план проверок», — заявил Еникеев.

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Он добавил, что ведомство прорабатывает вопрос о проведении на данных объектах профилактических визитов.

В последнее время в России участились случаи возгорания на крупных торговых площадках. К примеру, 18 декабря в Челябинской области произошел пожар в «Универмаге» в Снежинске. Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал.