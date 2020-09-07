МЧС спасет обнаруженных под Сочи туристов

Пропавшие туристы под Сочи вышли на связь и сообщили о месте нахождения группы. Спасатели уже отправились к горе Ацишхо.

Старший группы туристов вышел на связь и рассказал, что чувствует себя хорошо. Также участник похода сказал, что группа находится на горе Ацишхо, передает пресс-служба МЧС.

Спасатели Кубань-СПАС и Конно-кинологического центра МЧС России уже направились к месту. Однако до ближайшего населенного пункта, то есть до Красной Поляны, восемь километров. В ведомстве отметили, что решается вопрос о подключении к спасательной операции вертолета Ми-8. По предварительной информации, группа находится на высоте около 2 000 метров над уровнем моря.

Группа туристов из 11 человек, восемь из которых — дети до 16 лет, отправились в поход без разрешительных документов. Они вышли из поселка Эсто-Садок и направилась в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 метров на южном склоне «Розы Хутор». В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что туристы из Твери.