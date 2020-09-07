СК начал проверку после пропажи 11 туристов под Сочи

По данным МЧС, группа 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок и направилась в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 метров на южном склоне «Розы Хутор». До сих пор люди не вернулись. Среди пропавших — восемь детей от девяти до 16 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Спасатели на квадрациклах уже осмотрели берег озера и склон. К поискам планируют привлечь конно-кинологический расчет. Также на место готовится вылететь вертолет Ми-8.

В администрации поселка Красная Поляна развернули оперативный штаб по поиску группы, Его возглавил мэр города Алексей Копайгородский. Также к поискам привлекли казаков и Росгвардию.

По данным прокуратуры Краснодарского края, пропавшие приехали из Твери, они занимаются лыжным спортом. Они могли отправиться в горы для тренировки легких.