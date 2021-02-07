МЧС России завело аккаунт в TikTok

«Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще два: TikTok, Likee», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС подчеркнули, что на новых площадках уже начали публиковать полезный контент: челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Администраторы аккаунтов планируют заливать туда видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити и песни МЧС.

Сейчас МЧС есть в 11 социальных сетях и мессенджерах.

Накануне аккаунт в TikTok завело Министерство иностранных дел России. МИД стал первым ведомством, появившимся в этой социальной сети. Официальный представитель министерства Мария Захарова объяснила, что это не дань моде, а информационная работа.