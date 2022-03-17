МЧС России доставило более 2 тысяч тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

С начала гуманитарной операции МЧС России доставило в ЛНР, ДНР и на всю Украину свыше двух тысяч тонн гумпомощи. Из них 500 тонн — на этой неделе.

«МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины», — заявила пресс-служба ведомства.

На этой неделе в Донбасс и отдельные регионы Украины более 500 тонн гуманитарной помощи доставили с помощью 50 единиц большегрузной техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС.

В частности, волонтеры из Московской области собрали три фуры с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего получилось 50 тонн груза, в который вошли продукты, одежда и обогреватели.

Также к отправке груза готовятся в Ростовской, Белгородской областях и Крыму. Он состоит из предметов первой необходимости и продуктов питания.

В Ростовской области в пунктах пропуска работают два городка жизнеобеспечения МЧС. Туда за помощью обратились более шести тысяч человек.