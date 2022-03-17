Подмосковные волонтеры собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Подмосковные волонтеры собрали три фуры с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего получилось 50 тонн груза, в который вошли продукты, одежда и обогреватели.

Гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР собирали представители движения «Волонтеры Подмосковья», Общественной палаты Московской области и Народного фронта. Они работали на складе в Домодедове, откуда в Донбасс отправили три фуры с гуманитарным грузом общим весом 50 тонн. Собирать продукты, воду и предметы личной гигиены помогали местные жители и бизнесмены.

Машинам с гуманитарной помощью предстоит провести в пути 20-25 часов. Протяженность маршрута составляет 1,2 тысячи километров. Общественники будут раздавать гуманитарную помощь людям в течение недели.

«Это безумно важно, что мы вместе, что мы можем сплотиться ради большого дела. И мы будем дальше продолжать доставлять помощь людям. Это жизненно необходимо сейчас — и тем людям, которые сегодня в безопасности, в пунктах временного размещения в Московской области, и тем, кто остался на территории Донбасса», — отметил член регионального штаба Народного фронта в Московской области Юрий Ваганов.

Этот рейс стал уже не первым. Ранее активисты доставили 20 тонн груза в Донецк и Луганск. Всего в Подмосковье работают 130 пунктов сбора гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев с Донбасса, так и для отправки жителям ДНР и ЛНР. Принесли можно продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, игрушки и канцтовары.