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    24 марта 2022, 11:38

    МЧС РФ доставило еще 400 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины

    Россия доставила большую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

    Анна Усачева

    Свыше 400 тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса и Украины. Ее отправили из России. МЧС РФ опубликовало распаковку груза.

    Партия гуманитарной помощи состояла из продуктов питания, предметов первой необходимости и различных стройматериалов. На опубликованных МЧС РФ кадрах видно, что часть груза составляли кровельные материалы, вагонка и цемент. Видео ведомства разместил ТАСС в Telegram.

    Гуманитарную помощь собирают в разных регионах России и направляют в единый распределительный пункт. Он находится в Ростовской области. Оттуда грузовики с гуманитарной помощью уезжают в те районы Донбасса и Украины, жителям которых необходима поддержка.

    Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов в Киевской области. Нуждающемуся населению были переданы продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости.