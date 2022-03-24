МЧС РФ доставило еще 400 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины

Свыше 400 тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса и Украины. Ее отправили из России. МЧС РФ опубликовало распаковку груза.

Партия гуманитарной помощи состояла из продуктов питания, предметов первой необходимости и различных стройматериалов. На опубликованных МЧС РФ кадрах видно, что часть груза составляли кровельные материалы, вагонка и цемент. Видео ведомства разместил ТАСС в Telegram.

Гуманитарную помощь собирают в разных регионах России и направляют в единый распределительный пункт. Он находится в Ростовской области. Оттуда грузовики с гуманитарной помощью уезжают в те районы Донбасса и Украины, жителям которых необходима поддержка.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов в Киевской области. Нуждающемуся населению были переданы продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости.