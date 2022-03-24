Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Киевской области

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов в Киевской области. Нуждающемуся населению были переданы продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости.

Безопасность гуманитарной колонны обеспечивали подразделения Военно-десантных войск.

В настоящее время в Министерстве обороны РФ на базе Национального центра управления обороной создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Он функционирует в круглосуточном режиме. В его состав входят уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, субъектов РФ.

Штаб занимается оказанием гуманитарной помощи жителям Украины в подконтрольных ВС РФ районах и в ДНР и ЛНР. Также сотрудники штаба обеспечивают безопасную эвакуацию мирного населения Украины и иностранцев.

Ранее специалист-ремонтник, прапорщик Вооруженных сил РФ Павел рассказал о том, что водители российских танков и грузовиков с гумпомощью подвергаются регулярным нападениям ВСУ.