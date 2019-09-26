  • МЧС разъяснило закон о запрете курить на балконе

    26 сентября 2019, 23:33

    Кирилл Фролов

    Изменения в правилах противопожарного режима, утвержденные правительством, действительно запрещают курение на балконах. Об этом «360» сообщили в МЧС.
    МЧС разъяснило закон о запрете курить на балконе

    Там отметили, что документ запрещает использовать открытый огонь на балконах и в лоджиях, а также в комнатах общежитий и гостиничных номерах.

    Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить.

    МЧС России

    В комментарии «Интерфаксу» пресс-служба выступила более категорично: «Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено».

    В ведомстве отметили, что за нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

    «К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — пояснили «360» в МЧС.

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    В постановлении правительства содержатся и другие нововведения. Так, перед началом сеанса в кинотеатре зрителям покажут ролик о порядке действий при пожаре. Также посетителям расскажут, где находятся пути эвакуации и огнетушители.

    Новые правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.