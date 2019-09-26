Шашлыки и курение на балконах объявили вне закона

Правила противопожарного режима изменились в России. Отныне запрещено пользоваться открытым огнем на балконах и лоджиях, в частности, курить, зажигать свечи и жарить шашлыки.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», —сказано в подписанном главой правительства Дмитрием Медведевым постановлении. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно другим поправкам, в кинотеатрах теперь будут демонстрировать ролики, в которых зрителям расскажут о верных действиях в случае пожара. Кроме того, магазины должны обеспечить беспрепятственный аварийный выход покупателям и персоналу — для этого пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами.

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С той же целью — обеспечению противопожарной безопасности — предписано детей и тяжелобольных пациентов размещать исключительно на первых этажах больничных зданий. Кроме того, в подвалах и цокольных этажах зданий теперь запрещено размещать производства, мастерские, кладовые и склады, не предусмотренные проектной документацией.