Роспотребнадзор рассказал, как сделать удобным рабочее место для школьника

При обучении дома школьникам нужно обустроить удобное рабочее место. Избежать переутомления поможет зарядка: нехитрые упражнения вместе с гимнастикой для глаз специалисты советуют делать каждые 30-45 минут.

Советы по правильной организации дистанционного обучения учащихся в школах дал Роспотребнадзор. Они опубликованы на сайте ведомства.

Лучше всего, если стол, за которым ребенок делает уроки, установлен у окна. Так будет больше естественного освещения. Для правши эксперты рекомендуют располагать рабочее место слева от окна, для левши — справа. Даже если стол хорошо освещен, забывать про настольную лампу тоже не стоит.

Монитор компьютера, если у ребенка он есть, нужно устанавливать прямо перед глазами. Так школьнику не придется к нему поворачиваться. Оптимальное расстояние от глаз до экрана — 60-70 сантиметров.

Обратить внимание стоит и на мебель. Нужно, чтобы она подходила ребенку по росту. Стул должен стоять, чтобы расстояние между грудью школьника и столом равнялось ширине его ладони.

В Роспотребнадзоре заметили, что книги лучше ставить на подставку. Если они будут находиться на расстоянии вытянутой руки от глаз, то это снизит нагрузку на шейный отдел позвоночника, и ребенок будет держать голову прямо. Специалисты подчеркнули, что это убережет и от развития близорукости.

Переутомляться детям тоже не стоит. Для этого каждые 30-45 ребенку нужно устраивать что-то вроде физкультминутки — делать зарядку и гимнастику для глаз.

Школьников по всей России отправили с 23 марта по 12 апреля на каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. На дистанционный режим обучения перевели студентов.

В Минпросвещения подчеркнули, что школы и колледжи возобновят дистанционное обучение с 6 апреля.