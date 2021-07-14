МЧС предупредило о жаре до 35 градусов в Подмосковье

Жителей Подмосковья предупредили о сильной жаре до +35 градусов в среду и четверг. Экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды госучреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, 14–15 июля местами в Подмосковье ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха днем до +35 градусов», — процитировал ТАСС слова представителя пресс-службы.

В такую жару в ведомстве порекомендовали проветривать помещение, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор. По возможности в квартире желательно включить вентиляторы или кондиционеры. Помимо этого, лучше ограничить поездки в общественном транспорте, пока не спадет жара. Например, ездить либо утром, либо вечером.

Если ощущаются признаки теплового удара, то нужно начать пить воду небольшими дозами. Также надо охладить тело в тени, в душе или постоять на ветру.

Недавно главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян, что курение в жару может закончиться обмороком или предынсультным состоянием.